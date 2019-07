Menschenwürde in Frage gestellt!

Müssen solche Täter , wie der Kindesmörder am Bahngleis,

nicht vom Leben zum Tode befördert werden?

Warum haben solche „Tiere“, denn das ist kein Mensch, in meinen Augen und auch nicht in den Augen der Angehörigen und auch nicht in den Augen anderer Menschen, noch Menschenwürde?Und , warum wird das immer wieder von der Politik so dargestellt ?????Nämlich .. auch der perverseste Mörder hat Menschenwürde ,gem. „unserem „ ?? Grundgesetz !Oder ist es das Grundgesetz der Politiker?Auch das muss hinterfragt werden.Ich hätte gerne eine große Beteiligung an diesem Thema !Man überlege auch immer, wie lange dieser Typ im Knast sitzen würde, wohl 30 Jahre? Und wer das alles bezahlen muss, soviel Pflege bekommt nicht einmal ein „ Echtes“ Tier !