Meinungsfreiheit nur für Presse , Politik und TV Medien ?

Angeblich und derzeit groß in den Medien und der Politik…………!

Die Würde des Menschen ist unantastbar. Art. 1 GG !

Und die Meinungsfreiheit ist durch das GG geschützt !

Von Gerechtigkeit spricht derzeit kaum noch ein Politiker …!!





Tatsache , aus eigenen Erfahrung ist:"Nichts stimmt !"Die Menschenwürde wird täglich, zu Tausenden, verletzt und die Meinungsfreiheit gilt, offenkundig, nur für die Presse und die Medien.Nicht für den Bürger dieses Staates!Es ist Schlimm diese Sprüche von Politik und Medien immer wieder zu Hören. wenn alle Tatsachen, weil man sie selbst jeden Tag erlebt auch an sich Selbst, genau das Gegenteil zeigen. Ich bin eines der Beispiele der Verletzung der Menschenwürde, durch Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages, will darauf jedoch nicht eingehen, doch es ist Tatsache. Ich habe deshalb dann den Weg an den Bundespräsidenten gewählt, ihm die Sachlage deutlich dargelegt und Beweise angeführt. Seine Reaktion: ( möglicherweise nicht direkt von ihm) , jedoch aus seinem Amt, „Ach lassen Sie uns damit in Ruhe!!Schließlich wandte ich mich an das Bundesverfassungsgericht und schilderte noch einmal die Situation, legte Beweise vor, doch meine Eingabe wurde abgelehnt !Das ist das Grundgesetz in Deutschland , in der Wirklichkeit !,und es zeigt sich immer mehr,je weniger Geld der einzelne Bürger hat, umso weniger gilt für ihn die Meinungsfreiheit und die Menschenwürde nicht !!.Das sind die Tatsachen, die ich so erlebe, seit mind. 10 Jahren !, die von Politik und Presse sowie TV -Medien verleugnet werden, schrecklicher Zustand der uns in 20 Jahren ins Chaos führen wird.