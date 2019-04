Meine, abschließende, Betrachtung des Ehrenkodex auf Myheimat

Meinungsfreiheit , die beleidigt, lächerlich machen soll, herabwürdigend erscheint, sollten auf Myheimat , -wenn der Betroffene klar zu erkennen war,- weggelassen werden( Ehrenkodex ! )



2018 auf 65 Tote.

Sie Verharmlosen klare Verstöße der Straßenverkehrsregeln oder gar diese Raserei ;



Thema Raser mit Motorrad ...Raserei und Rücksichtsloses Verhalten , in Ortschaften oder auch sonst, stellt , gem. ADAC , einen Grund , für eine deutlicher Erhöhung von Toten im Straßenverkehr dar. 2017 nur noch 40 Tote , erhöhte sich diese Zahl,Ein Grund könnte auch mit sein, sagt der ADAC, (nach eigenen Beobachtungen) das Wetter, wonach deutlich mehr Radfahrende unterwegs waren, sind und auch diese, sich zum Teil Leben gefährdend im Straßenverkehr verhielten. Jedoch gesamt , sagt der ADAC , ist die-- zunehmende !!, Rücksichtslosigkeit --der Hauptgrund .Nun, mehrfach berichtete ich auf Myheimat(Blaulicht) über Raserei im Ortsteil Burdorf , durch einige (nicht alle !) Motorradfahrende, die , zum Teil die 100 KM/ H auf der Uetzer Str. erreichten oder die mit Tempo 70-80 die Immenser Str. , aus dem Kreisel , `gen Süden, ihre Maschinen hochjagen, obwohl große Schilder Tempo 30 vorgeben. Komisch, wenn der ADAC solche Dinge darstellt, sagt keiner, hier auf Myheimat etwas dazu, doch wenn meine Beobachtungen angemahnt werden, kommt beleidigende Kritik darüber u. a. von O. S. „ ich, der Berichterstatter!“ sei ein Dorfpolizist, etc.!“ pp.Einige , die ihn Kennen , erkennen so auch nicht das ,was tatsächlich passiert war, Herabwürdigung , Lächerlich machen und beleidigen. Nun , wie man Lesen kann , hat O.S einige Unterstützer die ähnlich Denken wie er und, ebenfalls“ nur betonen“ , sie sagten auch ihre eigene Meinung,Nun da hat Niemand etwas dagegen, doch wenn sie , wie S. und B. sich „Einschießen“ , denn es sind keine Einzel Kommentare, sondern häuften sich, da sollte allen hier, noch einmal, den Ehrenkodex Lesen, den sie angenommen haben.. eigentlich !„ Genau diese Rücksichtlosigkeit, Solcher, sind es , die andere Anstiften.oder diejenigen, die das Ansprechen, versuchen sie Lächerlich zu machen.Dabei—, möglicherweise?,- selbst, vielleicht Betroffene sind, von meiner Feststellung. Weil das so ist , appelliere ich an diese und O. S., an die Vernunft , die es gibt!, sich mal zurück zu nehmen oder eben Myheimat zu verlassen;--denn nicht Er bestimmt, was hier stehen darf oder welcher Bericht hier drin sind, ---sondern der Berichterstatter. Zudem erinnere ich an den Ehrenkodex auf den Verhaltensregeln von Myheimat , die Er auch anerkannt hat , --Rücksichtslos aber darüber hinweg geht.—Ich schlage vor, das einmal der Kopfhörer abgenommen oder das Fernglas abgelegt wird um wieder einen klaren Blick oder ein besseres Hören von dem aufzunehmen, was auf unseren Straßen tatsächlich und um ihn herum, abgeht! Und vielleicht diese Tatsache dann auch anerkennt.Vielleich können wir uns so einige?Ich schlage vor, das O. selbst, Zudem, andere sich vornimmt!