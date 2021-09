Anzeige

Man muss das einfach mal sagen dürfen. (Ohne Fotos)

Da hat man einen Arzt, der sich um die Gesundheit seiner Patienten Gedanken macht. Er stellt fest, dass etwas in den roten Bereich abdriftet, Schlägt einen Kontakt zur MHH (Medizinische Hochschule Hannover) vor, weil er weiß, das dort ein Prof. Dr. ---- Experte ist. Jetzt läuft folgendes Spiel ab: Anruf des Patienten in der MHH. Frage nach einem Termin. Auskunft: Befund an die und die Faxnummer mit Angabe der Telefonnummer des Patienten. OK, wird mit den entsprechenden Damen abgeklärt, haben die aber so noch nie gemacht. Es tut sich nichts. Den Hausarzt eingeschaltet. Der ordnet das Fax an und innerhalb von 12 Stunden ist eine Rückmeldung der MHH da.

Jetzt beginnt aber erst mein Problem: Ich bin 83. Von meinem ersten Kontakt vergingen 14 Tage. Dann kam die Auskunft der MHH, dass es 6 - 8 Wochen bis zu einer Terminvergabe dauern könnte. Das traf ungefähr zu und der Termin lag dann noch einmal auf einem 8 Wochen späteren Zeitpunkt. Was mir so im Kopf herumspukt, ist einfach, wenn ein Arzt Dringlichkeit ins Spiel bringt, warum eine Hochschule dann keine Belegbetten frei hat.

Mit 83 kann man darüber hinwegsterben und wird vielleicht noch als Coronatoter in die Statistik aufgenommen. Vielleicht sollte man in Deutschland wirklich einmal darüber nachdenken, ob das Geschrei nach mehr Geld gerechtfertigt ist. Die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, zielt mehr darauf hin, dass einige ihren Job nicht tun.

Nun bin ich gespannt auf Kommentare.

