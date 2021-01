Die Corona-Impfstoffe sind vom Teufel und seinen Handlangern.Dies ist ersichtlich u.a. aus den Grundlagen der theologischen Dogmatik und Metaphysik, u.a.Die Impfstoffe führen zu weiteren Erkrankungen oder zu Tode oder zu Neurologischen Veränderungen (Gehirn), die ein Sklavendasein für uns von Gott frei geschaffenen Menschen führen.Lasst Euch nicht impfen.Betet ohne Unterlass. Bereut. Betet täglich Psalm 91 und Psalm 51.Betet: "Jesus ich vertraue auf Dich. Amen."Es gibt eine Ewigkeit, die das Dunkle, was wir im Irdischen begangen haben, weiterführt.Durch den Humanismus ist die Vergeistigung vernächlässigt worden, Das war ein Fehler. In Wahrheit ist alles Leben Geist (z.B. Gedanken). Vater Gott und sein Sohn Jesus sind im Geist, d.h. in höchster Wirklichkeit, hier.Betet ohne Unterlass.Erhard Meier, Dr. theol., Familiar Karmeliter OCD.Juan de la Cruz:"Und schon zum Grund gefahrenDen Quell zu schauenSind die Ritterscharen."