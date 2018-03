Krebs Risiko Burgdorf City 2018

habe ich Heute Morgen ,30.3.2018, gegen 9:30 Uhr, meine Auto-Scheiben, die Nass waren, von der Feuchtigkeit aus der Luft, mit einem Spezial Lappen abgewischt und, diesen Lappen dann in ein klares Wasserbad gegeben und ein wenig hin- und her geschwungen, dort drin.Heraus kam diese “ Gauschwarze Soße !“Seit Jahren fordere ich Luft Messungen Kleiner Brückendamm, doch Niemand bei der Stadt reagiert. Vielleicht jetzt ? Überlegen Sie sich einmal, das atmen wir jeden Tag, draußen, in unsere Lungen und Bronchen ein und die Russ- LKWs , Russ-Busse und Russ-Diesel PKWs , Fahren weiter in der Gegend herum und machen uns Krank.Bin mal auf die Kommentare gespannt.Ich werde mich nun dazu nicht mehr äußern, es reicht!