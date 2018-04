Krebs Risiko Burgdorf City 2018 ( 2. Teil)

Todbringende Schwarze Suppe !



was trotzdem dabei heraus kam zeigen die Fotos.

Doch noch einmal Darstellen !Auch Heute war ich wieder morgens gegen 9:20 Uhr auf dem P - Platz und habe die Scheiben meines PKWs mit dem schon "berüchtigten Lappen "(1.Bericht//30.03. hier) ) abgewischt.Heute war mehrere Stunden Raureif auf der Frontscheibe, damit konnten sich weniger Rußpartikel absetzen. Nun ,Es scheint " eine Art Goldsuche gewesen zu sein. Wenn man das Wasser ablässt , bleiben die schwereren Partikel am Boden liegen, man kann sie Gut sehen !Das sind sie, die Tot bringenden Rußpartikeln, die viele Menschen in Burgdorf Einatmen, die, wie ich, an eine Haupt -Verkehrsstraße Wohnen und wo Schwerlasterverkehr rollt und extrem viele Diesel -Fahrzeuge vorbei kommen.Ein Vergleich mit dem Bericht 30.03. zeigt , das es Tage gibt da ist der Ruß Befall nicht so schlimm, doch deutlich Messbar !