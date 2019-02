Ich traf den Teufel ,bereits auf Erden…. !

Bereut ein Menschenteufel, das er einen anderen vernichtet hatte, sobald der aus seinem Sichtfeld verschwunden ist?

Weil er genau weiß das er sich ein Eigentor geschossen hat….?Ein anscheinend guter und freundlicher Mensch, anscheinend, aber auch ein bösartiger, rachelustiger Mensch; dessen Ziel es ist, andere, die ihn kritisieren, zu Zerstören,mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen und ,wenn dieser Teufel in einem Sportverein ist , 25 Jahre, alle kennt( und die anderen Denken , sie kennen ihn auch..), dann ist dies ein Fehler, denn dieser Mensch(?) ist Besessen von Eitelkeit, Gier und Macht, (wie ein Despot) etc. pp. Und, er schreckt eben nicht zurück, das zu tun, was andere Teufelswerk nennen!Nämlich andere Menschen zu vernichten.Es gibt sie. Seid mal aufmerksamer….. ! , ganz in eurer Nähe, im Sportverein, der Gemeinnützigkeit hat … !