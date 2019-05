Ich muss das mal los werden... Werbung im TV , Horror ........

Die unendliche Geschichte der Werbung………

man wird förmig zugeballert ! Das ist schon Körperverletzung!

Das Ganze hat eine Ausmaß erreicht, das es schon in die stärkere Belästigung geht und man ständig am TV entweder Umschalten muss oder die Lautstärke wegdrücken oder eben sich ärgern muss.Diese Werbung im TV schafft Stress ohne Ende , das geht schon in die Körperverletzung hinein, Denn; wenn man einen Film anschauen will, der angeboten wird (ohne extra zu Bezahlen), dann wird dieser Film sehr oft 3, 4 mal mit 10 – 15 minütiger Werbung bedonnert und man hat , statt von 21:00 Uhr Beginn noch kein Ende um 22:45 Uhr erst , wenn überhaupt schon, das Ende. Das „ genüssliche“ Anschauen eines Films, zur Entspannung ist kaum mehr möglich.Es sei denn, man bestellt und , zahlt pro Film 6,- Euro oder ähnlich. Das gibt es auch. Das ist eine Frechheit das sich diese drängenden, belästigenden Werbeblöcke, so ausbreiten dürften. Wo ist eigentlich die Kontrolle ??Offenkundig gibt es zig Millionen, die sich Filme Kaufen können und deshalb eben Filme Ansehen können, ohne Werbung.wer dann Werbung gucken will , kann das tun, stundenlang, bis er gefunden hat was er wohl haben will.Doch in freien, öffentlichen Fernsehen, haben diese Blöcke schon lange nichts mehr, in diesen Massen, zu suchen. Meine ich.Daher meine ich dagegen aufstehen zu müssen, Öffentlich. Und einen Aufruf für Werbe Gegner zu machen ! Denn wenn ich nichts extra bezahle , bin ich fast gezwungen, den Amerikanischen Schwachsinn zu Gucken, oder im Deutschen TV ständig Talk -Shows oder Live Geplapper, wo sich nur Reiche und Millionäre sowie Moderatoren umtreiben, wo der Kleine Mann keinerlei Meinung sagen darf, der im Öffentlichen TV verbreitet wird.Und dafür soll ich dann auch noch 17,50 Euro, mtl. , Bezahlen.Es reicht !