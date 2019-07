Handy und die langwierigen Folgen, der Nutzung

Krasse Abhängigketi von Programmen!



Einzelpersonen werden schnell Milliardäre !

enorme Abhängigkeit wird erzeugt.

Sie „ Erziehen „ Menschen nach "" ihrem eigenen Bild !!“

Handy Smog, giftig, um Dich herum !Nicht nur der Diesel -Smog verpestet unsere Umwelt, kaum Jemand spricht über die Handynutzung und die Strahlenbelastung, die von Jahr zu Jahr zunimmt.Welche Gefahren gehen von diesem „ Übermaß“ von Handys „ AN „ aus ?Du sitzt im Bus, bei jeder folgenden Haltestelle kommen Schüler rein , mind. jede/-r Zweite hat sein Handys in der Hand und es ist „Ein“ geschaltet. Smog.Im Bus, Während der 20 Min Fahrt um Dich herum 17 Handys an !Zudem befinden sich in der Nähe mehrere Masten, die Strahlen ab !Das heißt , seit 10 Jahren , zunehmend wird der Handy und die Übertragungsstrahlung „Smog“ kontinuierlich gefährlicher.?Bisher spricht kaum Jemand darüber , doch einige Ärzte warnen jetzt schon , das Schüler und Jugendliche in der Entwicklung, im Gehirn , gestört werden könnten. Es soll schon Untersuchungen dahingehend geben! Schlechte Aussichten für Schüler- uns Schülerinnen und für Kleinstkinder, deren Eltern das Handy nicht aus der Hand legen oder Abschalten können.Gerade Schüler und Schülerinnen , werden Krank und merken es oft erst , wenn sie plötzlich an Erinnerung verlieren( Alzheimer -Frühstadium )! verlieren!Also die Gesundheit wird gefährdet.Man gewinnt immer mehr den Eindruck, weil man es sieht und hört und erkennt, das dieser Fortschritt , der so schnell wie ein Rennboot verläuft, die Menschheit schädigt. Und , das die Handy Nutzung zu einer Art Droge wird;Und wer hat den Nutzen ?Nun, die, die diese Handys entwickeln und die Programme Schreiben, die Verdienen Unsummen, innerhalb 2 Jahre Multimillionär.Das merkt bloß Niemand. Denn nur wenn Du alles so machst wie der Typ, der das Programm schreibt , Dir vorgibt, was Du tun musst, funktioniert alles und das macht eben abhängig, doch es will Niemand Wissen.Das nennt man , die Realität ausblenden, ist doch alles Gut ?