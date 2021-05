Anzeige

Fliegen!

Stellt euch vor ihr habt eine Fliege im Wohnzimmer,

so eine kleine, die immer um euch herum fliegt.

Zuerst geht's ja noch, aber nach so einer Stunde fängt

es an zu nerven, immer am Kopf vorbei und an den Ohren.

Und das blöde Vieh sitzt sich mal 2 Sekunden hin und

fliegt gleich wieder weg.

Tür Auf! Macht nix! Die fühlte sich hier wohl, drei Tage

lang, ich wollte schon die chemische Keule mittels

Insektenspray einsetzen - dann kam die Rettung!

Mein Nachbar Thommy hat es geschafft beim dritten

versuch das blöde Ding mit der Klatsche zu erledigen!!!



Die Viecher sind nur auf der Welt um uns zu ärgern!

Gefällt mir