Es begab sich

es begab sich aber im Jahre 2017 da rief der große Erdogan

sein Volk in aller Welt auf, zu kommen in das Land ihrer Väter

um sich zählen zu lassen.

Er zählt auf ihre Stimme, denn er braucht sie für sich und sein großes Ego.



Er läßt bauen im ganzen Land wunderbare Unterkünfte,

auf das ihnen nichts fehlen werde und sie sich voll und

ganz heimisch fühlen und sie diesen exquisiten Aufenthalt

in den Knästen und Palästen nie mehr vergessen werden,

so lange sie denn leben.



Und er ist der auf Seher über das ganze Volk, denn nur er weiß

zu deuten was seinem Volk nicht fehlt.

Es braucht keine Meinungsfreiheit, keine Rechte und schon

gar keine Linke und überhaupt,

sie alle können nur auf IHN bauen. Denn nur er schließt sie ein

in sein Herz, ohne Scherz.

Er sähet un Frieden und erntet

doch wir lange noch?



Und da war doch noch so ein großer z Twitter in Amerika,

der machte das große Wappentier den Weißkopf

See-Adler zum Schreikopf von Amerika der nur

in 14 Zeichen schreiben und denken

kann er das denn noch?



Noch graut es mir vor Nord Korea, denn auch der KIM ist Nicht von

ganz schlechten Eltern oder vielleicht doch

nicht so ganz dumm

denn auf dieser Welt muß man auf der Hut sein

vor

Putin und Co

sowieso.

