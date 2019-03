Ein Riesen Loch, vor dem Hotel Schwarzer Herzog, fast unheimlich...

Sieht fast aus wie die Antriebswelle eines Containerschiffs....

Nun war ich noch einmal an der Baustelle Uetzer Str(Westseite), Schwarzer Herzog/ Dammgarten Str. .Tagsüber sieht es ja schon recht erschreckend aus, doch nachts, noch unheimlicher. Hier mal Einblicke in die Tiefen der Wasserversorung in Burgdorf.Diese Baustelle gibt es jetzt schon seit 4 Monaten , hier wurde durchgehend gearbeitet. Der Kran ist noch nicht in Aktion gewesen , steht jedoch, seit 7 Tagen dort, nur ca. 7-8 m neben diesem riesigen Loch.Ich entschuldige mich für die schlechte Bildqualität, war mit meiner Kamera, aus größerer Entfernung und in die Tiefe des Lochs auch mit Blitz nicht richtig auszuleuchten... vielleicht ja gut so !