Dieselstinker: werden Menschen, vorsätzlichen, vergiftet ?

Autoindustrie muss wachsen, und dafür kann man auf Menschen keine RÜCKSICHT NEHMEN; schien in den letzten 15 Jahren das Hauptthema gewesen zu sein?

--eine persönliche, wertungsfreie Darstellung , so wie ich es sehe!—Wer sich einmal vergewissert, das er , durch Dieselautos , aller Klassen, in seiner Gesundheit , mindestens ebenso , wie die Benzingift ausstoßenden PKWs , geschädigt wurde ( langsam aber stetig zunehmend), wer z. B. Heute an einer chronischen Stirnhöhlenentzündung leidet oder Bronchitis, der muss sich doch Fragen, bei allem was über die Dieselbetrüger der Autoindustrien mittlerweile bekannt ist, spielen die Abgase dieser Autos eine Rolle dabei ? Das kann Niemand, deshalb hat die Autoindustrie auch lange Zeit diese Diesel Stinker gebaut, die wenig Verbrauchen sollten und die weniger schädliche Abgase ausstoßen würden. Und da haben auch einige Institute grob fahrlässig mitgearbeitet mit Gutachten oder gar geschmierte Mitarbeiter haben „Schönheitsgutachten erstellt?“Kaum Jemand sprich noch vom Dieselskandal, doch diese Tage erst stellte sich das TV gegen z.B. auch Mercedes, Daimler, die angeblich ebenfalls getürkte Autosysteme Fahren. Und gerade die sind es doch, die auf den BABs „herumblasen“ mit 250 KM/H und immer links, mit einem S Ju Bie 3,0 Liter und 380 PS ! Nun da das so ist sollten eigentlich diejenigen , die immer noch Diesel Fahren, spätestens und dann auch noch Rückwirkend zum1.1.2019, mind. eine doppelt so hohe KFZ -Steuer zahlen müssen, für ihren Diesel.Doch was passiert ? Nichts, es sind wieder einmal die Benzinfahrenden denen die KFZ Steuer erhöht werden soll, weil ja die Maut wegfällt. Ein Chaos ohne Gleichen von politisch tätigen Kumpanen, in Gesetzen festgestellt. Nun, ich kann mir gut vorstellen, das meine Worte viele jetzt noch Diesel- Fahrer ärgern. Doch, nicht ich schädige die Umwelt und habe ein betrügenden Motor und Auspuff System, sondern Ihr , die Diesel fahren!Das sollte Euch doch seit geraumer Zeit klar sein.Ihr habt, in 5 Jahre, mit eurem Diesel schön KFZ -Steuer gespart und habt sehr günstige Preise beim Sprit bekommen,. ( Einsparung 3.500 Euro !! ) Was wollt e ihr denn jetzt. Wo ihr mindestens Gleich behandelt werden solltet ?Nehmt diese 3.500 Euro und lasst euch einen neuen Dieselgiftblockierer Einbauen, dann kann, von mir aus auch, euer KFZ- Steuer wieder so sein wie von 5 Jahren.Und die Spritpreise von mir aus auch wieder so sein wie vor 5 Jahren