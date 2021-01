Die Macht der Versöhnung… Sie bahnt den Weg für eine Heilung21. Oktober 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare(Clare) Der Friede und die Kraft Des Herrn sei mit euch, Herzbewohner. Nun, ich empfing eine Korrektur heute Abend und ich war glücklich, dass mich der Herr an etwas erinnerte. Ich möchte dies mit euch teilen. Es hat mit Versöhnung zu tun. Ich konnte erkennen, dass der Herr möchte, dass ich dies mit euch teile, damit ihr diese Dynamik verstehen könnt.Heute Abend wurde es für mich offensichtlich, während ich auf eine Botschaft von Jesus wartete, dass ich den Besitzern des Hauses eine Entschuldigung schulde, da ich nicht um Erlaubnis gefragt hatte, ob Rae im vorderen Haus wohnen und ob wir eine Terrasse hinzufügen dürfen. Eine tiefe Reue berührte mein Herz, während ich über ihren Schock nachdachte, als sie sahen, was Rae mit jenem Vorzimmer gemacht hatte und nicht nur mit dem Vorzimmer, auch mit der Küche und mit dem mittleren Raum – es hat nur gestunken.Also schrieb ich einen Brief mit einer Entschuldigung und versprach ihnen unsere Unterstützung. Im Vorzimmer und in jedem Zimmer, wo sie mit ihren Hunden war, wurden die Böden geschliffen, gebeizt und versiegelt. Die Wände sind auch frisch gestrichen und da gibt es nicht einmal mehr eine Spur jenes schlechten Geruches. Also bat ich um ihre Vergebung. Wir können jetzt nur beten, dass wir getan haben, was nötig ist. Aber ich fühlte eine grosse Erleichterung, nachdem ich den Brief geschrieben und sie um Vergebung gebeten hatte. Der Herr begann…(Jesus) “Gibt es irgendetwas, das zu schwierig ist für Gott? Ich sage dir, das gibt es nicht. Bin Ich nicht der Meister der Bestimmungen und der Gestalter der Herzen? Kenne Ich die Wege der menschlichen Herzen nicht und wie Ich sie formen kann? Meine Kinder, ein Mensch plant seine Wege…”(Clare) Und sofort kam mir diese Schriftstelle in den Sinn… ‘Es gibt viele Pläne in einem menschlichen Herzen, aber es ist der Ratschluss des Herrn, der steht.’ (Sprüche 19:21) Und… ‘Das Herz eines Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte.’ (Sprüche 16:9)(Jesus) “Auch jetzt bin Ich in ihren Herzen am Werk. Ich beruhige unruhige Wasser und bringe Frieden und Einsicht. Zorn trübt das Denken. Eine Entschuldigung war angebracht. Jetzt kann Ich wirklich Meine Absichten in ihrem Leben verwirklichen.“Damit Gerechtigkeit siegen kann, müssen die Herzen rein sein vor Mir. Schliesst Frieden mit allen Menschen, Meine Leute. Strebt immer nach Ehrlichkeit und Integrität. Wo ihr versagt habt, gesteht es und bittet um Vergebung. Manchmal braucht es nur ein Wort, um unruhige Wasser zu beruhigen. Das Erkennen und Bekennen einer Sünde macht den Weg frei für eine Heilung. Jetzt kann Ich mit Meinen Plänen voranschreiten und alles wird folgen, während Ich führe.“Meine Kinder, unterschätzt niemals die reinigende Kraft eines Geständnisses, wenn ihr etwas falsch gemacht habt. Viel Groll kann oder könnte verhindert werden, wenn Fehler zugegeben würden. Die heutige Tendenz ist, eine Schwäche zuzudecken und weiter zu machen, als ob nichts geschehen wäre.“Das wäscht sich nicht aus dem menschlichen Herzen heraus, es hinterlässt einen Stachel und Feindseligkeit. Es kommt zu Verbitterung und das Leben verschlechtert sich. In Meinem Herzen und in Meinen Gedanken sind Nächstenliebe und Versöhnung von höchster Wichtigkeit. Wenn Menschen an ihrem Schmerz festhalten, verdreht das ihr Leben und schickt sie in eine falsche Richtung.“Vielleicht wird das in 20 Jahren erkannt, aber dann ist es schon zu spät. Ich bin der Gott der Gegenwart und der perfekten Pläne. Was Ich für Jedes von euch auf Lager habe, wird nicht ohne eure Kooperation empfangen werden, auf dass eure Herzen und Hände rein werden.“Kinder geben Anderen die Schuld, Erwachsene nehmen sie. Schaut auf euer Leben zurück, habt ihr Jemanden in Feindseligkeit zurückgelassen für eure Taten, die ihr gerechtfertigt habt? Wenn ihr tiefer schaut, findet ihr da einen Fehler, den ihr gemacht habt? Wurde dies vertuscht oder gesteht ihr den Fehler in aller Demut und bittet um Vergebung?“Verzeihen heilt und stellt die Harmonie zwischen den Beteiligten wieder her. Seid immer, ja immer auf das Wohl eures Bruders bedacht. Stellt euch selbst in den Hintergrund und sucht das Wohl der Anderen. Werde Ich es euch nicht vergelten? Ja, Ich sage euch, wenn Ich sehe, dass ihr für die Erbauung Anderer lebt, selbst wenn es euch etwas kostet, öffnet ihr die Fenster Meiner Fürsorge und was Ich für euch aufgehäuft habe, fällt direkt in euren Schoss.“Dies ist ein Geheimnis, das nur Wenige realisieren. Ich sage nicht, dass ihr geben sollt um etwas zu bekommen. Dies birgt keine Tugend in sich. Das Prinzip mag zwar funktionieren, aber der Lohn dafür wird auf die Erde beschränkt sein und euch nicht in den Himmel folgen. Wie auch immer, wenn ihr aufopfernd gebt, mit einem guten Herzen voller Nächstenliebe, dann werdet ihr euren Lohn bekommen – hier auf Erden und im Himmel.“In dieser Welt, wo das ‘an sich reissen’ und ‘erlangen’ an der Tagesordnung ist, übersehen Menschen die nachhaltigen Auswirkungen der Tugend in ihrem Leben. Wenn Tugend auf Mammon und weltlichen Gewinn gesetzt wird, wird beim Tod alles im Nichts verschlungen. Nichts Anderes als ehrliche Tugend, Nächstenliebe und Aufopferung wird in den Himmel eingehen. Doch auch dann dürft ihr nicht damit rechnen.“Wenn euch dieses Konzept fremd ist, bittet Mich, es in eure Herzen einfliessen zu lassen. Bittet Mich, eure Herzen zu ändern und euch zu Meinen wahren Nachfolgern und zu Liebes-Botschaftern zu machen. Es fehlen die Taten, weil die Liebe fehlt. Dies ist, warum eure Zeit mit Mir wichtiger ist, als jede andere Aktivität eures Tages. Lebt in der Welt, gebt der Welt den Vorrang und ihr werdet nur weltliche Früchte tragen.“Lebt im Geist, gebt Mir den Vorrang und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht befriedigen, sondern heilige Früchte tragen bis ins ewige Leben, nicht nur für euch selbst, sondern auch für Jene um euch herum. Dies ist, was das Christsein bedeutet. Dies ist die Bedeutung, Meine Gegenwart in der Welt zu sein.“Dies wird nicht von den Willenlosen und Feiglingen erreicht. Es gibt einen guten Grund, warum Ich gesagt habe, dass die Feiglinge nicht in den Himmel eintreten werden. Wenn sie gedrängt werden, eine Entscheidung zu treffen, wird es immer zu ihrem Vorteil und für ihre Sicherheit sein. Es braucht eine mutige Seele, Mich zu bezeugen und tugendhaft zu leben und das zu tun, was richtig ist.“Alle von euch, die schwach sind im Herzen… Kommt zu Mir und Ich werde euch stark, entschlossen und dem richtigen Pfad verpflichtet machen, auch wenn es euch etwas kostet. Es ist Meine Liebe in eurem Herzen, die euch veranlasst, euch für Andere aufzuopfern. Und Meine Liebe wird nicht gegenwärtig sein, wenn ihr Mir und unserer Beziehung keine Zeit widmet. Also kommt zu Mir. Habt keine Angst, eure Schwäche zu gestehen. Kommt und bittet um Kraft – habe Ich euch nicht auch Weisheit versprochen? Ich werde sie euch grosszügig und ohne Vorwurf geben. (Jakobus 1:5) Kommt zu Mir.”