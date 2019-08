Anzeige

Das Gehirn..........

Utopie !





Das Wissen, was ein 90 jähriger in seinem Leben angehäuft undim Gehirn gespeichert hat, könnte , so denkt man, für die Jüngere Generation,

von Wichtigkeit sein und deshalb sollte das Wissen aus 90 Jahren abgespeichert

werden, bevor der 90 jährige dann verstirbtund sich verbrennen lässt ???

Ja, so könnte man denken. Doch dann vergisst man, die immerschneller werdende „Zeit!“ , die immer schnellere Entwicklung und das in 90 Jahren , gesammelte, ist in Wirklichkeit, für die Junge Generation, überflüssigoder gar unwichtig, so schnell geht die Zeitvoran!

Ein Mensch der sich Gedanken macht, um das Wissen, was er hat, also dasaus seinem Gehirn, nicht irgendwo abgespeichert wird , weil erwohl bald verstirbt, macht offenbar sich diese, Gedanken umsonst, denn tatsächlich wird daswas er angehäuft hat, an Wissen, in der kommenden Zeit nicht benötigt.( jedenfalls bei dem meisten wohl )Das ist vielleicht Fantasie, doch ich Denke da steckt eine MengeRealität drin.

