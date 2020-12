Corona, was machst du mit uns?

OK, ich bin gesundheitlich sowieso nicht der Hit und hätte bald das Handtuch werfen müssen, aber so hätte ich mir den Ausstieg nicht gewünscht.Ich habe einfach mal nachgesehen.Ich habe in der Sicherung 48 517 Dateien in 255 GB, die sich in 11 Jahren nur zum Thema Donnerstagsrunde angesammelt haben. Ich glaube, da fehlt noch einiges, was so nicht gesichert wurde.Sollte es die Gruppe noch einmal geben, wünsche ich allen nur das Allerbeste.Dank für eine schöne Zeit nicht nur an Gertraude, sondern an alle, die diese Leistung möglich gemacht haben. Ich hoffe auf ein Treffen nach Corona.Die Fotos sind wahllos rausgegriffen. Was kann man bei fast 49 000 Fotos lange sortieren?