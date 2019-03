Braunkohlen Löcher.... und dann ?

Wir können doch nicht“ überall“ riesige Löcher( 3 qkm) buddeln um Braunkohle abzubauen

und zum Aufforsten dauert es dann 20 – 25 Jahre, eher hier wieder Natur entsteht.Was soll das ?Zudem Blasen die Kraftwerke Schadstoffe in diesen 20 -25 Jahren in die Luft, so das 2040 -45 , dann die Klima Katastrophe sich verdoppelt hat. Menschen kaum noch ausreichend Sauerstoff bekommen, immer mehr schwerwiegenden Schäden durch Unwetter hervorgerufen werden, was soll das?Stattdessen wird auch immer mehr Atom- Brennstäbe hergestellt, wo man Heute schon nicht weiß, wohin dann, wo Endlager (das Thema ist völlig außen vor zur Zeit...!!) Vernichtet sich die Menschheit im 30 Jahren Selbst? Auch ohne Atomkrieg? Es scheint so. Es ist deshalb eine kleine Beruhigung, wenn man Heutzutage schon 70 ist! Das dahinsiechen werden diese nicht mehr Erleben.Es ist eben nicht nur „ das, --alles, --immer, -- teurer wird…. , Nein, wir vergessen das wir auf einem Planeten Leben.