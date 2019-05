Atommüll, mittel bis leicht / Entsorgen .. Wo , Wie?

Brennstäbe in aktive Vulkane ( Lava Aktive!, ) entsorgen ?

Was passiert eigentlich, wenn abgenutzte Brennstäbe( Atommüll)In aktive Vulkane werfen würde…….?In diesen aktiven Vulkanen die die Lava im Krater , teilwiese bis 50, 60 m hoch heben, eher sie wieder in sich zusammenbrechen Kontinuierlich aktiv sind.Ein tatsächlicher Ausbruch findet jedoch nicht statt.Könnte man da nicht, nach und nach diese Brennstäbe entsorgen; weil sie in dieser ungeheuren Hitze direkt total zerstört würden? (Laienhafte Idee!)Die Stoffen die dort vernichtet würden kommen doch aus dem Erdinneren.. ....!Dies ist eine Ernsthafte Anfrage ! Kein Spaß.Ich Denke mir eben, das man darüber vielleicht einmal nachdenken sollte und evtl. Testen muss, ob das nich t möglich ist . Möglicherweise ist das ein Weg, abgebrannte Brennstäbe und Atom Müll in geordneter Form, zu entsorgen und zwar WeltweitUnter Kotrollen einer Europäischen Fachkommission.Ein Krater , der aktiv Lava Koch, 500 m Breit ist und 1,5 KM tief, sollte doch eine Art Hochofen sein, der alles vernichtet, was in ihn hinein gegeben wird??? Sollte man , nach dem Durchdenken der physikalischen Voraussetzungen, das nicht mal Testen ?Ich habe bisher von dieser Idee, noch nie in dieser Welt irgendetwas gelesen oder gehört!Ist ja auch "irgenwie" irrwitzig! " , gebe ich ja zu...