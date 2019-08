Asylanten auch das Deustche Rechtssystem nahe bringen !

Nicht nur die Sprache muss erlernt werden

Sprache allein schafft das nicht.

...Rechtskunde Unterrichtung für Asylbewerber und Muslime erforderlich. Falls das noch nicht stattfindet!Clans, die ihr eigenes Rechtsystem hier in Deutschland betreiben, zeigen das auch auf!Wer sich gegen das Deutsche Recht stellt muss ausgewiesen werden oder eben die Deutsche Staatsbürgerschaft verlieren und , dann ausgewiesen werden.Kaum einer der nach Deutschland kommt ,hat irgendwas, in seinem Land, mit Grundgesetz , Strafgesetz / Ordnungswidrigkeitengesetz und Polizeirecht zu tun.Sie machten was sie wollten und, wollen das, natürlich, hier auch fortsetzen, daher rühren sicherlich viele Straftaten. Daher muss endlich bei diesem Personenkreis der Ausländern ,ein intensives Schulen im Straßenverkehrsrecht, und den o. g, Rechtsgruppen erfolgen.Im Strafrecht steht u. a.Dieser Pesonenkreis ist doch meistens 6 -9 Monate hier! Da müssen ihnen doch mindestens die Grundzüge klar gemacht werden!Unkenntnis schützt nicht von Bestrafung! Sagt das Strafgesetzbuch!Nun, bei Asylanten scheint das der Fall zu sein, jeder Anwalt kann seinen Mandanten raushauen, weil die Täter nicht mit dem Deutschen Recht vertraut waren.Das hat die Politik unterschätzt und zugleich Unterlassen, daran schnellstens was zu verändern.Warum ist das immer noch so ?