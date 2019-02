Wie das Deutsche Reich der englischen Stadt Harwich fast den Krieg erklärt hätte…

Burgdorf : Sport- und Schützenheim Schillerslage |

Die Strandung des Dampfseglers Deutschland, Teil 2:

Winterseglertreff des SSV Schillerslage mit spannendem Multimediavortrag

Im Dezember 1875 lief das Auswandererschiff Deutschland aufgrund von Navigationsfehlern während eines heftigen Sturms in der Themsemündung auf eine Sandbank auf. Viele Passagiere starben in dieser Nacht in den eisigen Fluten des Atlantiks.Im letzten November hatte uns Prof. Dr. Hans- Jürgen bereits mit den Vorgängen dieser Nacht in seinen Bann gezogen. Nun folgt der 2. Teil des Vortrages, der sich vor allem um die Geschehnisse nach der Unglücksnacht und deren Folgen dreht. Wir werden von Rettungsversuchen und Plünderungsvorwürfen hören, sogar Kriegsdrohungen wurden wegen der Vorkommnisse ausgesprochen!Der Vortrag basiert zwar auf dem Schiffsunglück aus dem November-Vortrag, aber auch dieser Teil ist für sich alleine spannend!Gäste sind selbstverständlich herzlich willkommen.Der Eintritt ist natürlich frei. Zur Unterstützung der Jugendarbeit der Segelsparte bitten wir vor Ort um eine kleine Spende. Diese wird in Ausrüstung für die praktische und theoretische Ausbildung der Kinder und Jugendlichen investiert.Termin: 19.02.2019 (Dienstag), 20.00-22hOrt: SSV-Vereinsheim, Schillerslage (Rapsfeld 13)Referent: Prof. Dr. Hans- Jürgen Ihnen