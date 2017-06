Wenn sich einmal ein paar myheimatler verabreden.....

So geschehen am letzten Wochenende. Tina, Conny und ich hatten uns in Bad Kösen verabredet und Manfred kam auch dazu. Das Wetter hat mitgespielt und wir haben fast bis Mitternacht an der Saale gesessen und geredet bis die Schnauze weh tat. Unser Hotel war im Nachbarhaus, also 3 x lang hinschlagen, eine Treppe rauf und weg. Nach einem reichhaltigen Frühstück (bei Tina) wurden wir von ihr durch das Burgenland gefahren, wobei wir vieles zu sehen bekamen, was wir noch nicht kannten. (Ihr Bernd hat inzwischen das Chaos beseitigt, das wir hinterlassen haben). Am Sonnabend trieb es uns auch erst kurz vor Mittermacht in die Betten.Heute nach dem Frühstück ging es in Richtung Heimat, wobei die A 14 heute nicht sehr autofreundlich war. 4 Stunden für 303 Km sind schon heftig.Es war schön. Dank an Tina, dass sie so viel Zeit und mehr geopfert hat. Sie hat uns ein tolles Wochenende beschert.( 4 Fotos vom steinernen Bilderbogen stammen aus einem alten Analogfilm, weil die Hecken vor der Wand sehr hoch geworden sind).Der Wein in der Besenwirtschaft hat trotzdem gut gemundet.Nochmals Danke, Tina und Bernd und wenn mal Hannover angesagt ist, ich habe Platz.