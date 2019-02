Wenn das Herz schnelle schlägt....

Seither kämpfe ich mich, teilweise, durch ziemlich unwegsames Gebiete, den Brocken hoch und es ist einfach Phanstatisch, das, was ich mit Köper und Geist Erlebe aber , und das sind die schöneren Eindrücke, diese tollen Landschaft, die Ruhe ( weil ich sehr oft auch Routen gehe , die wenig bewandert werden) , die Luft, der Wind , der mich machmal, denke ich dort, mich begrüßt mit Boen durch die Fichtenwipfel.Ja, weg von der Brockenstraße , rei in den obenen Königsberger Weg, oder den Weg an der Kalten Bode entlang , mit Querung , nach 2 Drittel, herüber zum o. Kö. Weg. Oder Wernigerode -Hasserode, über den Höllenstieg . Auch die Tour von Bad Harzburg - Eckertalsperre , Moltkehaus Hirtenweg.. Wahnsinns schöne Touren, aber eben ziemlich anstrengend. Nun Ilsenburg - Hirtenweg ist ebenso Schön, wenn man dann noch den Ilsestein von der Ilse her, Hoch steigt ( 80% Steil-Klettertour Rubirg "6 - 7" Hochgebirge) und sehr gefährlich, ist das ein besoinderes Erlebnis. Nun mit jetzt deutlich 70 Jahre, fahre ich nicht mehr so oft (sonst 14-17 mal ) dort um zu wandern, doch ich suche mir dann immer eine anstrengende Tour aus. So wie demnächst wieder (05. Febr. , ca. 11:15 Uhr STart in Hasserode Bahnhof(ndl. Ende /Parken)) und dann" über den Höllenstieg" im Tiefschnee, hoch! Mal Sehen ob ich das schaffe.. !