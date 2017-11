Vortragsabend: 13 Monate mit den Kindern auf See

SSV-Segelsparte füllt ihre "Zwangspause" wieder mit spannenden Winterseglertreffs für alle

Mit Segelboot und Familie in die Karibik und zurück

Annette und Stefan Wendl aus Steinwedel haben sich 2014 mit ihren drei Kindern aufgemacht, den Atlantik zu besegeln. Sie sind einfach mal ausgestiegen und haben über ein Jahr lang auf ihrer 13-Meter-Segelyacht "Anne" gelebt. Von Heiligenhafen über die Kanaren und Azoren bis in die Karibik. Was sie dabei alles erlebt haben erzählen und zeigen Annette und Stefan Wendl in einem spannenden und bewegenden Vortrag beim Winterseglertreff der Segelsparte des Sport- und Schützenvereins Schillerslage.Gäste sind herzlich willkommen!Die Segelsparte bittet aber um eine kleine, freiwillige Spende, die auf Wunsch der Crew der "Anne" für die vom Hurricane "Irma" sehr gebeutelten Karibikinseln verwendet wird.