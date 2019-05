Urlaub in Deutschland......., mal ein Blogg !

Statt nach Italien, Malaga, Dominikanische Republik, Griechenland oder Ungarn zu fahren um dort „ angleichen „ Erholungsurlaub zu machen,





sollte viel mehr Deutsche Bürger unsere Berge, unsere Landschaften, die über 600 m Hoch liegen

Naturschutzpark Harz

, Erkunden.Dort Spazieren gehen, Wandern, gegebenenfalls auch Klettern. Berchtesgadener Land,, -Erzgebirge,- Zittauer Gebirge,- Taunus,- Feldberg, etc. pp.Es gibt so viele Ort und Regionen wo es sich lohnt, nicht nur einmal diesen zu Besuchen. Wer es dann noch Klever anfängt und zu den Zeiten Urlaub macht, wo die Massen beginnen zu verschwinden, der hat nichts Falsch gemacht. Wer die Hauptwege meiden kann, der kann viel Erleben in den Gebieten die ich , oben, nannte!Mein Raum, ist seit 2014, der Harz (mit seiner Norddeutschen Bergspitze von 1142m ü. NN.) Und, speziell, der Bereich Brocken. Ich wandere und klettere in einem Umkreis von ca. 25 Km um das Brockenplateau und habe , nach nur 96 Touren, dort noch viele Ziele, die ich bisher nicht angepeilt hatte. Meine Bergwanderungen hatte ich bisher zu jeder Jahreszeit zu allen Witterungsbedingungen absolviert und eben mich nicht gescheut auch mal bei 10 Grad Minus auf den Brocken zu wandern. Es ist ein Erlebnis für Körper und für den Geist. Man glaubt gar nicht, wie sich ein menschlicher Körper diesen, teils extremen, Bedingungen ( fast wie im Hochgebirge) nach und nach anpassen kann. Wer, wie ich, Touren machte in kurzer Wanderhose, mit kurzen Ärmeln und ohne Kopfschutz und Handschuhen , der kann sicher behaupten, der hat `nen Knall, der lebt nicht mehr lange. Genau das Gegenteil ist der Fall !Ich habe bei meinen Wanderungen Gegenden erkundet und erlebt, wo sehr viele Menschen nicht hinkommen, nicht hin wollen , Menschen die Angst haben mal dem Körper etwas mehr abzuverlangen. Der nie ernsthaft gefroren hat. Der nie triefend Nass geworden war und, der durch Tiefen Schnee gestapft war. Das sind Erlebnisse die bekommt man nur, wenn man es so macht. Diese Wanderungen kosteten mich zu 85 % nur zwischen 15 und 30 Euro ! Wer nach Malaga oder Kreta reist, muss allein für teurere Unterkunft und Versorgung sorgen .Nun , richtig ist , das nicht jeder nach Malaga reist und es scheint etwas besonderes zu sein ? Nein, sage ich , in Deutschland gibt es ähnliche Gegenden wo auch die Übernachtung und Versorgung sehr günstig sind auch wenn man mehrere Tage dort ist.Der Harzer Ort Schierke liegt im Zentrum des Harzes, am Südwestlicher Fuß des Brocken- Massivs. Von dort auch kann man unzählige Wege oder Touren planen und ausführen . Im Winter kann man Ski f. Langlauf Mieten, Schlitten.In Sommerlichen Zeiten mit der Pferdekutsche Hoch oder runter Fahren, mit den Elektrischen Balance-Akkumobilen. Ich empfehle , mindestens den Weg nach Oben zu Fuß zu erledigen, da erlebt man am meisten, eben auch seinen Körper und Seinen Geist, was kann er Leisten unter diesen Bedingungen? Das sollte man schon Wissen.Nun es gibt weitere Orte im Harz die Sehenswert sind Clausthal Celler Feld, Sonneberg, Wurmberg, Drei Annen Hohne, Das Bode-Tal, St. Andreasberg, etc. pp. Also ran an den Harz. Es lohnt sich , wenn man die richtige Einstellung mitbringt. Sich Zeit gibt. Es Kostengünstig, bleiben soll..Stärkt unsere eigene Erholungs-Industrie, schafft damit mehr Arbeitsplätze in Deutschland. Erholt Euch wirklich in der Zeit wo es mal notwendig ist, Statt sich dem Stress auch im Urlaub auszusetzen.Und! Lasst endlich mal das Handy AUS !! Stundenlag !