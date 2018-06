Tag der Bundeswehr in Wunstorf.

Obwohl ich bereits um 09:00 Uhr vor Ort war, hatten andere das Ziel schon viel früher erreicht.Tausende waren bereits am Ort.Die Ausstellungsstücke umfassten alles, was heute so eingesetzt wird, aber auch einige Typen aus früheren Zeiten oder Oldies, die bereit (immer verändert) heute noch brav ihren Dienst tun.Da Wunstorf ja zur Luftwaffe gehört, hatte das fliegende Gerät natürlich Vorrang, aber auch das Heer kam mit Hubschraubern, Panzern und anderem Gerat dazu, einen Einblick in die heutige Zeit zu geben.Viel Personal war damit beschäftigt, junge Menschen darüber zu Informieren, welche Berufschancen bei "Bund" bestehen.Der Beginn der Rücktour war die Hölle. Wir brachten 1 1/2 Stunden allein, um das Flughafengelände zu verlassen. Bei der Hitze war es eine Wohltat, das Leute vom THW und Feuerwehr Wasser verteilten.Ein paar Foto habe ich auch mitgebracht.