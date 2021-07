Susanne Schumacher ist bei internationalen MailArt Ausstellungen dabei

Im ersten Halbjahr 2021 hat Susanne Schumacher an vielen Internationalen Mail Art Ausstellungen teilgenommen. Seit vielen Jahren gehört die Künstlerin zu der Fluxus und MailArt Szene. In diesem Bericht sind die Ausstellungsbeteiligungen an MailArt Ausstellungen in Frankreich, Russland, Italien, Japan und den USA enthalten.