Schnee im Harz , fast weg !

Der Schnee im Harz schmilst mit riesiger Geschwindigkeit dahin...

" Biete eine Führung an !"(max. 5 Personen)

--Führung 8,- Euro /Person! --

Evtl,

Dafür ist die Sonne wieder Warm und wohlig !Jetzt ist die Zeit, zu Frühlings - Ende -Wanderungen, im Harz, aufzubrechen. Es gibt viel zu Sehen und zu Hören (an der Ilse die Wasserfälle) z.B. !Wer Interesse hat, zusammen mit mir, eine Wanderung am 09.04. zu machen;der sollte am Dienstag 9.4. um 11:45 Uhr vor der Gaststätte am Kurpark oder auf dem gegenüberliegenden P-Platz sein. An- und Rückreise, Selbstständig!Eine Menue im Touristik Restaurant kosten um 14,- Euro (einfache Art) + 3 Euro für ein Getränk.Rückreise per Brockenbahn kostet 28,- Euro /Person! Für Parken ist auch zwischen 4 und 5,- Euro fällig ! Doch es lohnt sich. MeineTour am 9.4. :Kurpark- Alte Bobbahn- Bahnparallelweg- Eckerloch Stieg- Brocken Str., Plateau ! Zeit 2:15 min 2:30 Std.. Ab ca. 11:50 - 12 Uhr Start. P- Platz Rückkehr gegen 17 - 17:15 Uhr !Bt. Wanderschuhe ; Getränkeflasche , Wind +/oder Regenjacke!