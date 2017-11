Nikolausmarkt in Ehlershausen 2017

Unser diesjähriger Nikolausmarkt findet am 02.12.2017 ab 15.00 Uhr in Ehlershausen statt. Im Innenhof der evangelischen Kirchengemeinde an der Ramlinger Straße werden fleißige Helfer wieder zahlreiche Buden aufbauen, damit den Besuchern Kaffee, Tee und Glühwein angeboten werden kann. Vom Stockbrot für die kleinen Besucher über Kuchen, Waffeln, Camembert in Bierteig und Würstchen vom Grill wird für jeden Geschmack etwas dabei sein. Zudem können sich die Kinder beim Tischfußball oder am Glücksrad versuchen. Für die musikalische Untermalung sorgen unter anderem mit weihnachtlichen Liedern der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Ramlingen-Ehlershausen, der Posaunenchor und die Jan B. Band. Nicht unerwähnt soll bleiben, dass die Erlöse des Nikolausmarktes an vier Vereine aus dem Dorf verteilt werden. Diese sind das Bio-Waldbad, der Kindergarten, „Laßt die Kirche im Dorf“ und die Waldschule. Die Organisatoren hoffen auf einen gut gefüllten Kirchhof sowie auf weihnachtliches Wetter.