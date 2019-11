Nach vielen Jahren....

Gut aufgeräumt. Leider immer noch Flugzeuge ohne Triebwerke, aber das Gewicht muss schließlich verteilt werden. Alles wirkt ordentlicher, also kann ich sagen, wen es interessiert, der möge dort einmal reinschauen. Ich bin also durchgestolperl, habe auf den Auslöser gedrückt und mich an den Exponaten erfreut. Die Transall auf dem Dach und die anderen Angebote habe ich mir geschenkt.´, aber wenn es jemanden interessiert, immer ran. Von der Transall geht eine Rutsche zum Gaudi der Kids in die Tiefe, War gut besucht heute.Vielleicht habe ich eine Anregung gegeben. Man kann auch die Technikfreaks allen losziehen lassen. Die Kantine bietet Kaffee, Kuchen, Suppen, man kommt also nicht zu kurz.2 Stunden, wenn man mag auch 3 und dann ruft der Harz.