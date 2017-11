LEGO in Hildesheim.....

Ab marsch marsch zurück in in die Kindheit und ich bin ehrlich, gern hätte ich aus den Grabbelkisten für die Kids ein paar Steine genommen und auch mal wieder etwas zusammengesteckt.Vorgefertigt waren Bauten aus Lego, die weltbekannt sind. Nicht alles konnte ich identifizieren, weil wie für viele Museen gültig ist: kein Blitz, kein Stativ, kein Rucksack und gerade in dem lagen die Wechselobjektive und die Lesebrille.Eine empfehlenswerte Sache, vor allem, wenn legobeisterte Kids dabei sind. Die können basteln. stecken aus großen Materialmengen, bis die Eltern der Wahnsinn packt.(Man kann ja zwischendurch Kaffee trinken gehen).Ein paar Fotos wie immer anbei und uns hat der Kaffee (Cola, Espresso) auch geschmeckt.