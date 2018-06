Zum Kreisfahnenaufmarsch/Jubiläums-Festumzug in Burgdorf werden sich die Mitglieder vom Schützenverein Uetze von 1903 e.V. am 24.06.2018 um 12:30 Uhr an der Volksbank in Uetze treffen.Antreten wird um 13:00 Uhr an der Schützenkate in Sorgensen (Riethornweg 25) sein.Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Die Burgdorfer Schützengesellschaft von 1593 e.V. feiert im Rahmen des Volks- und Schützenfestes, ihren 425. Geburtstag!Analog zum Burgdorfer Stadtjubiläum im Jahr 2004, bei dem im Festumzug rund 4.000 Schützen und Vereine dabei waren, bereitet Burgdorfs ältester Verein nämlich wieder einen Sternmarsch mit zahlreichen heimischen Vereinen vor.