Im U-Boot abtauchen ins “Rote Meer” . . ., die Korallen und die Fische bewundern . . .

, die Korallenriffe, die Korallen und die bunten Fische bewundern.. . . Solche Sprüche sind in Hurghada/Ägypten am “Roten Meer”Meine Frau und ich buchten diesen Ausflug im März 2017.. . . Ein Bus holte uns von unserem Hotel ab, brachte uns in den Hafen zum Transportboot und weiter ging es zur Trauminsel, wo das U-Boot “Sindbad” in einem sicheren Hafen ankerte. Diese Fahrt über das Meer war wirklich ein Ereignis.. . .. . . Wir stiegen in das U-Boot “Sindbad” um. Es bietet Platz für ca. 50 Passagiere, mit Klimaanlage, der Tauchgang geht bis zu einer Wassertiefe von 25 Metern und dauert ca. 55 Minuten unter Wasser.Die U-Boot-Tour selbst unter Wasser ist ein gekünstelter Ablauf.. . . Bei anderen Schnorchelgängen an intakten Korallenriffen sieht man herrliche Korallen und die verschiedenartigen, bunten Fische.Wir sahenin über 20 m Tiefe, zunächst kaum Fische. Plötzlich tauchten sehr viele auf.. . . Durch das dicke Glas der Bullaugen des Schiffes erkannten wir einen Taucher, der versuchte vor unseren Fenstern die bunten Korallenfische durch Füttern anzulocken. Dabei hielt er sich dicht vor den Panoramafenstern des U-Boots auf.. . . So nah kommt man nur bei einem Schnorchelgang an diese wunderbaren Tiere heran.. . . Das Schiff fährt an diesem toten Riff entlang, wendet und fährt wieder zurück. Während des Unterwasserfahrt erkennt man künstlich versenkte Gegenstände. Der Taucher selbst wechselt die Seiten des Schiffes und zieht durch sein Füttern die Fische mit.. . . Auf dem Sonnendeck des Transportboots genossen meine Frau und ich die Rückfahrt zur “Marina Hurghada”, dem Hafen und gleichzeitig Boulevard Hurghadas.