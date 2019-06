Ich war mal wieder weg..... 3. Teil

97. Brockentour , Fortsetzung 2. Teil

Das nur mal so als Ergänzung, zu dem , was man alles Selbst tun kann um das zu erreichen und nicht mir 77 schon unter der Erde zu verschwinden. Mag der Eine oder die Eine , anders dabei Denken, ich denke jedenfall so und ich tue es " fast " so wie Benno Schmidt , eben nicht so oft. Doch es erfüllt mein Leben, nach jeder Tour mit neuer Energie und die brauchte ich, di e braucht eigentlich jeder der deutlich über 70 Jahre wird .. !

Und das ist dan immer eine der besonderen Begegnungen ! Danke Benno !



Wer einer lebenden Legende begegnet ist , sehr oft, vorher etwas irritiert. So auch ich. Sobald ich ahnte das es Benno Schmidt (Brocken-Benno) ist, bin ich gespannt wie unsere Begenung verlä8uft. Danndann auch noch leichte Verletzungen an den Kien zu erkennen waren als wir uns die Hang gebene hatte, lies mich leicht erschrecken. Wen ein 87 Jahre alter Mann stürzt und das dann noch auf seiner Tour, kann das immer schlimm ausgehen. Hier waren es jedoch nur Hautabschürfungen, doch sie rührten aus einem Sturz. Vergleicht man die Allgemeinheit von 87 jährigen in den Städten, die meistens dann auch doch schon im Pflegheim ihr Leben Fristen und auch dort erheblich Sturz gefährdet sind, weil sie meistens keinerlei Körperliche Trainingsvarianten mehr tun, ""die ihre Gesamt- Muskulatur und das Herz-Kreislauf System in Takt hält, weiß man, was Benno Schmidt im Brockengebiet lesitet und wie Fit dieser " rüstige " 87 jährige ist. Und die Art udn Weise , wie er sich im Berg bewegt, treibt einen riesen Kein in die Allgemeinen 87 jährigen. Er ist Stark, Muskelgestärkt , Top Herz-Kreislaufsystem und Motiveirt und, er weiß noch genau sich einzuschätzren auch wen er mal zum Sturz kam-. Nun, ich als 71 jährige stürzte auf meinen Wenigen Touren bereíts 7 mal, jeoóch ebenso wie Benno Schmidt , ohne mich bösartig zu Verletzen. Ja, wer seinen Lebensabend so gestaltet, braucht nicht ins Plfegeheim , er bleibt Sellbstständig bis zu dem Tag, dann, wo das Herz dann einfach still stehen bleibt. Sie hatten dann, bis zum Schluß ein auch im hohem Altern noch sehr ausgiebigem, Abwechselungsreichen und erfüllten Lebendabend und sind Niemanden zur Last gegefallen.Nun zu meiner 97. Tour, die , ich erwähne es der vollständigkeitenhalber noch einmal immer auch Burgdorf / Hannover gestartet wird und ich, bei dieser Begenung , vorher bereits 1- 45 Std. auf dem Motorroller gesessen hatte( das ist auch nicht ohne) und das auch wieder nach meiner Tour, tun muss( 125 Km Anreise). Deshalb kehre ich, sehr oft, am Kurpark ins Gasthaus ein, mache eine Kleinere Pause , trinke eine Tasse, tollen, Kaffee dort und erst dann geht es los.Ja wo war ich stehen geblieben..?Nach der Begenung mit Benno , dem ich einen guten Weg wünschte, so wie er mir auch, marschierte ich nach ca, 50 m wieder links von der Brockenstrasse in den Berg in den Eckerloch Sieg zurück und setzte meine Weg fort, es war schon recht spät, so spät hatte ich es noch nicht geschafft, erst ein Dritel dieses Steigs anzugehen. Nun , das Wetter war nich toll wie erwartet, weniger klarer Sonne aber eben trocken , kaum Wind und ich düste nun weiter.---leider kam eben einSystem- Absturz auf Myheimat.. und mein bereits geschriebener Text von ca,. 2 DIN A 4 Seiten , ist weg.......... Schlimm das sowas passiert hier .--------Ich habe daher keine Lust mehr alles noch einmal zu schreiben und gebe nun nur noch ein letztes Statement ab:Ich erreichte gegen 15:03 Uhr die Brockenstraße, folgte diese wieder bis zum Plateau wo ich um 15;37 Uhr diese Tour wiedre mit einem Foto dokumentierte. Danach setze ich mich auf die Holzbalken- Umrandung verschnaufte 6 Minuten und begann dann schon, gegen 15:42 Uhr, den Abtstieg. Auch dieser hatte nichts besonderes , ich will nur den Weg bekannt geben, nämlich Brockenstrasse bis Kabelgraben, dort runter , wieder auf die Brockenstasse, 600 m dann links ab ( in dem Bereich wo die Kobolde aufgeschichtes auf mich warteten) dann gerade über die Bahnlinie und dann die Abkürzung zur Ortsmitte ( Kurpark) 18:05 war ichwieder Unten. Umziehen und auf den Bock setzen und wieder zurück nach Burgdorf .