Ich war mal wieder "wech" Teil 1.

Polen, der alte deutsche Teil Schlesien war mein Ziel. Jelina Gora (Hirschberg) war unser Endziel in einem guten 3 Sterne Hotel. Alles bon. Keine Probleme.Die erste Tour: Jelina Gora - Bratislava (Breslau), Breslau ist eine Stadt, die im letzten Krieg fast vollkommen zerstört wurde. Danach kam die Neuordnung Deutschlands durch die Alliierten und Schlesien fiel an Polen. In Polen kam der so hochgelobte Kommunismus mit allen Folgen und das sieht man heute leider noch überall. Davon ist auch Breslau nicht verschont geblieben. Viele Gebäude sind aufwendig restauriert, aber bei anderen sieht man, dass keine Gelder vorhanden sind. Aber ich glaube, unsere Nachbarn sind beharrlich und werden auch das packen.Ein paar wenige Fotos (von vielen) anbei. Das es ein Teilregentag war hat nicht gestört (der Einzige).(Viele Fotos gingen nur durch die Busscheiben, leider)