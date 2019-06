Ich war dann mal wieder weg..., Teil 1

97. Brockentour über Eckerloch Stieg, lies mich eine lebende Legende , persönlich , treffen!

Am Sanstag den 16. Juni, ich war gerademal 10 Tage 71 Jahre, machte ich mich , mit meinem Honda Motorroller (125ccm) auf den Weg in den Harz; Ziel war der Ort Eckerkrug.Dort gibt es einen sichtbaren Teil der damaligen DDR Grenze noch und , von dort aus wollte ich den Grenzweg bis zur Eckertalsperre, zu Fuß abwandern( 14 KM) . Doch es kam völlig anders, als ich gedacht hatte.Als ich dort angekommen war, nach ca. 1:45 std. "auf dem Bock", suchte ich diese Stelle, als Einstieg in die Tour, Mit meinem Kartenmaterial war ich unzufrieden diesmal , fand ich doch keinen genauer Beginn Punkt, fuhr also allein 4 mal hin und her ,bis ich mich entschloß, an der Ex Mauer zu Halten und dort eine Weg zu finden, der dort eigentlich beginnen sollte.Ich fand keinen, Nach einigen Überlegungen und einer Pause von gut 10 min. entschloß ich mich daher, nicht nach Hause zu fahren, sondern nach Schierke / Zentral, und von dort aus meine 97. Brockentour doch noch durchzuführen. also ab nach Schierke, das waren nochmal 25 min Motorroller dne Berg hoch von 286 m üb.NN, auf letztlich 625 m , am Kurpark. Nach Ankunft parkte ich auf dem Parkplatz direkt gegenüber dem Gasthaus und begann dann, von dort aus, meine Tour. Es war bereits 13:17 Uhr , so spät war ich noch nie gestartete, doch im Grunde war es ja erst 12:17 Uhr . Ich legte los. Kam an den Ferienhäusern vorbei wo man sich Einmieten konnte und die von Außen sehr Hübsch sind.--Fortsetzung folgt...!