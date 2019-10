Ich war dann mal wieder wech Teil 3.

Stadtbummel in Feldberg (wieder gekniffen), E- Bootsfahrt mit sehr kundiger Führung vom Haussee über den Breiten Luzin in den Schmalen Luzin und zurück.Kurze Info zur Landschaft für die wenigen, die es nicht wissen: Große Teile Mecklenburgs sind eine so genannte Endmoränenlandschaft, die vor ca.10 000 Jahren in der letzen Eiszeit entstanden ist. Die Eisberge haben Täler ausgeschoben, die voll Tauwasser gelaufen sind (oberflächig). Ausnahme: der Schmale Luzin. Dort ist das Schmelzwasser unter dem Eisberg abgeflossen, daher die enorme Tiefe von teilweise mehr als 16 Metern.Vom Bootsführer bekamen wir viele Geschichten über dort lebende Menschen zu hören. Manche so schnurrig, dass wir uns das Grinsen nicht verkneifen konnten.Auch dieser schöne Tag endete am Abend beim Buffet natürlich auch mit einen guten Wein oder Bier.Übrigens: der Müritzsee ist der größte rein deutsche Binnensee. Der Bodensee ist zwar viel größer, aber grenzt an Österreich und die Schweiz.