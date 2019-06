Ich war dann mal wieder wech Teil 3.

Das Angebot des 3. Tages ging, (natürlich mit Reiseleitung) nach Tschechien auf die andere Seite des Riesengebirges. Dort gelangen mir endlich ein paar Aufnahmen durch das Busfenster vom Gebirge, das sich auch so darstellte, wie man es sich einfach wünscht.Kurvig, bergig, kreuz und quer durchs Gelände nach Spindlermühle, einen Ort, der im Sommer den Wanderern überlassen ist, aber im Winter von Schneeenthusiasten zugebunkert wird. Ich kann es verstehen. Loipen, Lifte, alles vorhanden. Mich hat die sehr schöne Sommerlandschaft fasziniert. Übrigens: die Elbe entspringt dort. Ein paar Fotos vom glasklaren Wasser habe ich auch.Weiter ging es nach Harrachov zur ältesten Glashütte Böhmens.Dort wird in 3er Gruppen in 24 Stunden Schichten gearbeitet und alles, was die Hütte verlässt, ist Handarbeit. Die Öfen werden heute mit Erdgas betrieben und damit wird der Raubbau am Holz eingedämmt. Eine kleine Brauerei betreibt das Unternehmen auch und liefert ein süffiges Bier.Dann wieder ab nach Hause (Hirschberg). Es war ein guter Tag.Wie immer, ein paar Fotos und wenn es gefallen hat, der Busunternehmer freut sich bestimmt über neue Interessenten. (Mache keine Werbung. Fragt mich einfach).