Ich war dann mal wieder wech Teil 2.

Ich auch, aber meine Erinnerung ist älter als 25 Jahre.Orte wie Prerow – Zingst- Ahrenshoop (das Künstlerdorf) gehören zu jedem Nordausflug.In Ahrenshoop entstand so um 1900 der Bergriff der „Malweiber“,. Politiker- und Offiziersfrauen, die offiziell zum Malen im Sommer herkamen. Es soll aber reine Tarnung gewesen sein.An den Orten kann man erkennen, wie sehr sich der Tourismus in den Vordergrund gedrängt hat. In meiner Erinnerung waren das immer noch kuschelige Fischerdörfer. Davon ist nichts geblieben. Da ich auch hier von einer längeren Wanderung Abstand genommen habe, leistete ich mir ein Bier und konnte ein paar Gespräche belauschen. Die Summen, die für Grundstücke (bebaut oder unbebaut) im Gespräch waren, haben mir den Schauder über den Rücken gejagt.Mein Bier konnte ich noch bezahlen.Abschluss: Abendbuffet und klön – klön.