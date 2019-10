Ich war dann mal wieder wech Teil 1.

Die Reise stand unter dem Motto INDIAN SUMMER in MC POMM und wie ist das? Wenn Engel Reisen spielt das Wetter mit. Über An- und Abreise mit dem Bus keinen Kommentar (Warschauer Allee (A 2) nur so viel: Gute Fahrer gleichen manches aus.Hotel: 3 +.Sauberkeit: recht gut.Verpflegung: sehr gut.Freundlichkeit: noch eins drauf.Das ein paar trocken Daten. Gehen wir auf den ersten Tag nach der Anfahrt.Von unserem Hotel in Stavenhagen (Reuterstadt) fuhren wir in de Region Plau am See. Stadtbesichtigung zu Fuß, bei der ich mich vornehm zurückgehalten habe (schnauf). Dann nach Mirow, dort aufs Schiff , 2 ½ Stunden über 5 Seen und Kanäle.wetterbedingt etwas frisch, aber für Knipser wirklich lohnenswert.Abschluss: Lecker Futter in Buffetform im Hotel.Morgen mehr. Bin müde, weil ich in Hotels nie gut schlafe.