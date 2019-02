Harzer- Ilsetour, mit Aufstieg Ilsestein - Kreuz

Wer wirklich was Erleben will, der muss schon etwas riskieren. Dabei sollte er aber auch in der Lage sein, weit übertriebene Dinge weg zu lassen, damit er wieder Heil zurück kommt. Der Ilsestein ist ein Fels an der Ilse im Harz. Diese ragt 50 m abseite der Ilse ,Steil in den Himmel und ist ,Selbst, 184 m Hoch. Die Wände sind auf der Nordwestseite so Steil, das man Seil und Haken benötigen würde. Auf der Seite, wo ich dann hochgestiegen bin ,Heute, (auch núr ,weil es total trocken war, somit Rutschgefahr am Fels eigentlich keine bestand), ist es erträglich, zwischen 45 % und 70 % Steil. Ich wählte den Einstieg über den Südwestlichen Sattel. Ich stieg also dazwischen erst ca. 80 m in die Höhe, was anstrengend genug ist, dann wechselte ich von rechts nach links , direkt an die Granit Wand, suchte mir einen Einstiegspunkt und begann den Kletter- Aufstieg vom Rest, ca.80-90 m in die Höhe um zum Kreuz zu gelangen. Nach dem ich schon 3 mal auf moosigem Untergrund ausgerutscht war, konzentrierte ich mich auf jeden weiteren Schritt und gelangte so immer Höher. Nach ca. 50 m war erst mal Schluß. Ich war in einem Schacht gefangen, der sich gut 15 hoch zog, doch ich fand auf der Linken Seite keinen Halt mehr,( und , irgendwann hatte ich gelernt, das man immer einen Zweiten Haltepunkt, sicher, haben muss) dort war glatter Fels mit Mooeauflage. Ich musste wieder 8 m zurück steigen , weil das Riskio dort ,Halt zu behalten, höchsten 25 % war. Also Umweg. Nun , im umkurfte diesen Teil und kam dann wieder Höher, Dornenbüsche rissen blutende Wunden in meine Arme, doch ich war nun drin und musste dadurch! Mein Puls war sicher bei 150 und ich jappste nach Luft, kämpfte mich dann aber die letzten 30 Höhenmeter da auch noch drüber hinweg und war dann, nach 33 Minuten für 180 Höhenmeter, auf dem Stieg zum Gipfelkreuz. Das war dann locker und die Anstrengung hatte sich gelohnt, ein weiter Blick in das Ilsetal , herüber zum Brocken, der offenbar" Graue Haare bekommen" hatte. Nach einer Sonnen- und Erholpause, begann der Rückweg, nicht jedoch dort wieder runter, das geht fast gar nicht. Sondern ich wanderte Richtung Plessendorf, bog nach 1200 m recht weg, in Richtung Hauptweg , der neben der Ilse verläuft. Nachdem ich den erreicht und die Ilse auf einer der vielen Holzbrücken überquert hatte, erholte ich mich auf dem fast eben verlaufenden Stieg an der Ilse entlang. Ja, das war ein Erlebnis Heute!