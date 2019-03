Fast in den Tod gestürzt.

Lebensgefährlicher Leichtsinn oder Lebensgefährliche Dummheit ??



Wenn der Ilsestein, in Ilsenburg, direkt an der Ilse gelegen und 184 m „ aus dem Flussbett der Ilse ,herausragend, bei „ Wanderern unterschätzt wird, kann das schnell ein Fall von ca. 120 m Steil nach unten bedeuten und damit, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, zum Tode führen.In der Jüngsten Vergangenheit wurden einige Suizide dort verübt; also in krankhafter, geistiger Abwesenheit, den Tod dort gesucht. Vor kurzem jedoch waren Schüler dort oben und einer stieg über das spärliche Geländer(siehe Foto 4) in Abhang Richtung. Ob das Absicht war um Aufmerksamkeit zu bekommen, weiß bis Heute Niemand, ob er seinem Kumpel irgend etwas Beweisen wollte, keine Ahnung, in jedem Fall soll er mit den Füßen, als er das Geländer überstiegen hatte an der Kant abgerutscht sein. Die Folge: es stürzte ca., 6 m dort ab, eher (zum Glück) ein aus dem Granit gewachsener Baumstumpf ihn aufhielt und seinen Absturz , gänzlich von ca. 100 m freiem Fall (ohne Fallschirm) so abbremste, das er sich danach dort festklammerte. Sein Kumpel versuchte ihm zu Helfen , das war zu schwierig. Dann wurde der Notruf gewählt .Wenn das Angeberei gewesen war, war das höchst Leben Gefährdend gewesen, obwohl er sich ja noch am Geländer festgehalten hatte, doch der plötzliche Ruck, beim Abrutschen sorgte dafür das auch seine Hände am Geländer ( Stahlrohr) abrutschte… und im Grund wäre er da bereits Tod, wäre ,nach 6 m, nicht dieser Baumstumpf gewesen.„ Ein Wink „mit dem Zaunpfahl, von Gott ?“ Und möglicherweise eine Lehre für`s Leben. Denn er überlebte ja leicht verletzt. Das er damit auch die Feuerwehrmänner gefährdete di eihn Erretteten, auch seinen Kumpel, wird ihm wahrscheinlich erst später danach klar werden oder auch nicht..“..“?.Tja. Der Ilsestein ist ein reizvolles Objekt , dort aus dem Ilsetal“ hochwachsend“ und mit ca. 120 m Feier Sturzfläche(als Überhang von ca, 30 m auch noc ) ist eben nicht zu Spaßen.Die Frage ist nun auch zu stellen, ab der obere Bereich des Ilsesteins, nun doch besser abgesichert werden muss oder eben gesperrt werden sollte? Allein der abgewetzte, Glatte Granit ,ab ca. 7, 8 m vor dem Gipfelkreuz, ist ein Bereich der leicht zu Unfällen führen kan, wenn man sich oberflächlich dort bewegt. Aus eigenener Erfahrung konnte ich das festellen.