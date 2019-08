Es geht auch im Kleinen.

So trafen Conny und ich uns am Freitag und Sonnabend in Bad Arolsen mit Heidi und Karin. Es wurden 2 schöne Tage und die Gastfreundschaft dort war überwältigend. Da das Wetter auch mitgespielt hat, wurden wir unter die Arme geklemmt und uns wurde ein Teil der wunderschönen Landschaft nahe gebracht. Ich habe es genossen, weil ich diesen Teil des Nordens überhaupt nicht kenne. Ein paar Fotos aus der Sammlung, die vielleicht auch andre Leute animieren könnten, dort einmal Urlaub zu machen.Nochmals meine Dank an Heidi und Karin für die schönen Stunden und die freundliche Aufnahme.