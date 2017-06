Einmal auf den höchsten Berg Niedersachsens.

Erschrocken habe ich mich über das massive Absterben den Tannen im Harz.Auf dem Gipfel hat der Massentourismus Einzug gehalten. Das Brockenhotel hat das Niveau einer viertklassigen Jugendherberge. Die Erbsen in der Suppe waren nicht gar und auf den Tischen konnte man schon kleben bleiben.Deshalb habe ich mich auch bei Fotos mehr auf die Bahn konzentriert. Die Sicht in die Täler war sowieso etwas eingeschränkt.Es war trotz allem ein schöner Tag, wenn so 3/4 der Familie einen Oldie unter die Arme nimmt.Hinweis trotzdem: Herzkranke und Leute mit Lungenproblemen sollten sich überlegen, ob sie sich die 1100 Höhenmeter antun wollen. Ich hab meinen Lehrgang bestanden, denke ich.