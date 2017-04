Ein einmaliges Erlebnis, . . . eine Safari in der arabischen Wüste . . .

. Keine Bäume nur Wüstensand, Geröll und karge Berge sind in dieser Einöde auszumachen. Trotzdem leben hier vereinzelnt Beduinen in ihren Dörfern.. . . Während unseres Urlaubs im März dieses Jahres in Hurghada am Roten Meer entschlossen wir uns, eine Jeeptour in diese Wüste mit einem entsprechenden Programm zu buchen.. . .wurden meine Frau und ich von unserem Hotel abgeholt. Ein sachverständiger Fahrer brachte uns durch die bergige Wüste zu einer Wüstenstation, in der wir uns nach einer einstündigen Fahrt kurz erfrischten und Informationen über das Leben in der Wüste erfuhren.. . . Diese Station war auch gleichzeitig das Depot für Buggy- und Quadfahrzeuge.Für die Fahrt mit diesen Vehikeln erhielten meine Frau und ich die richtige Ausrüstung. Ein „Arafattuch“, ein Palästinensertuch, wurde uns über Kopf und Gesicht wegen des wehenden Wüstensandes zur Sicherheit gebunden. Dazu mussten wir noch eine Schutzbrille und einen Helm aufsetzen.. . .zunächst mit einem Buggy, den ich steuerte und meine Frau als Beifahrer neben mir saß. Ein kompetenter Wüstenkenner führte die. Durch die Unebenheiten der Wüste wurden wir während der Reise im Buggy durchgeschüttelt, vom Sand umweht, aber wir ließen uns vom Frontfahrzeug nicht abhängen.. . . Nach dieser eindrucksvollen Fahrt stiegen wir mit derselben Ausrüstung einzeln auf ein Quad um. Meine Frau musste auf dem Quad unseres Reiseleiters platznehmen, weil dieser für 2 Personen geeignet war.. . .zu fahren, ist noch genialer. Man kann teilweise auf dem Quad stehend die Unebenheiten des Bodens oder den losen Sand besser bewältigen.. . . Weiter ging unsere Reise zu einem Beduinendorf. Auf einem Berg bestaunten wir die Umgebung der Wüste und in einer Hütte konnten wir eine Beduinenfrau beim Backen eines Fladens zuschauen. Anschließend ritten wir auf Kamelen ein kurzes Stück durch das Gelände. Das Auf- und Absteiigen auf diese Tiere ist mit Vorsicht zu genießen.. . . Zurück ging die Fahrt mit dem Quad zur Basisstation, zum Depot. Hier konnten wir uns von den Strapazen der Wüstenrallye erholen. Ein Abendessen vom Buffet schloss sich an.Danach durften wir unter dem Sternenhimmel Tanzvorführungen von Bauchtänzerinnen und Derwischtänzern bewundern. Mit dem Jeep ging es zurück zu unserem Hotel.. . .