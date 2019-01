Der Vandalismus ist , im Brocken- Gebiet ,leider sehr ausgeprät!

Schutzhütten im Brocken- Berg sind dort zu Saufhütten geworden.!

Kürzlich kam ich wieder dort vorbei, Alte Bobbahn/ Schienen der Brockenbahn/ Kabelgraben- Schutzhütte. Ich wollte dort eine kurze Rast einlegen. Mit Ekel habe ich das gesehen, was sogenannte Vandalisten verursachen. Sachschädnen und Verschmierungen sowie unzählige Schnapsfläschchen! Sowie Kippen etc . pp!Mich wundert, das eigentlich hier Narutschutzgebiet und Erholungsgebiet sein sollte. Möglicherweise wurde sogar, in der Ecke, uruiniert. Sauerei!Wozu sind eigentlich die Ranger im Harz ?Das, was ich sah , ist mindestens schon viele Tage Alt. Wie kommt das Zustande? Nun, mehrfach habe ich Sehen und Beobachten können, wie Gruppen von männl. Heranwachsenden, mit Beutel voller Bier und Schnapps in den Harz ziehen, herumgrölen weil sie schon ziemlich angetrunken sind und die Flaschen in die Gegend schmeißen!Erschreckende Beobachtungen.Ich habe auch den Eindruck gewonnen, das sich Niemand dafür zuständig erklärt.Die Frage ist zu stellen, was kann man dagegen machen?Tja... Sprachlosigkeit...