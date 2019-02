Der "Höllenstieg" , im Brocken, zeigte sich von seiner schärfsten Seite........

Die 92. Brockentour;

Der Brockenbahn- Löwenkopf,

1. von 3en- Teilen

war wieder ein Highelite an Erlebnissen.-Ab 900 m Höhe Sichtweite erst 30 m. dann 20 m und ab 1000m Höhe dann 10 m !!"auf dem Pfahl".....bei 10 Grad MinuMorgens gegen 9:20 Uhr war ich bereits , am Donnerstag, 07. Jan.2019, im Auto, auf dem Weg in den Harz, Ziel war Wernigerode-Hasserode (Bahnhof). Auf dem weg dorthin zeigte , 30 km davor, mein Außentermometer ,überraschende 9 Grad Plus an , ich wollte es erst nicht Glauben. Da ich aber auch spürte das mein Auto schon ab 120 KM/H auf der BAB hin - und her gerüttelt wurde und ich öfters Gegenlenken musste, meinte ich , Oh, wohl Föneinfluus Heute, wie es wohl " im Berggebiet sein würde?Nun ich erreichte Wernigerode -Hasserode und parkte meinen PKW fast direkt am Haltepunkt der Brockenbahn am Bahnhof, packte meine Sachen zusammen und " stiefelte" so gegen 11:05 Uhr in Ortsrichtung Steinerne Renne, wo ich Mitten durchmarschierte, um am Ende dann die Bahnlinie zu überqueren. Tja ,Tauwetter hier, 285 m Hoch und immer noch 7 Grad #)Ich entschloss mich den " unteren Weg, direkt an der Holtemme entlang, zu wandern, derbeginn t mit weniger Steigungsgrad über fast 1 KM, eher er sich dann in dem Steigungsgrad des Links umfassenden Serpentinenweg, annähert. Die Holtemme führte rel. wenig Wasser , rauschte aber ähnlich wie die Ilse. Nach einigen Hundert Metern kam ich an die Felsnase auf der Linken Seite des Stieg.( Diesen Fels-Name füge ich noch ein) Sah , rein vom optischen her, sehr ähnlich, dem des Ilse-Steins aus. Jedoch war dieser hier nur ca. 45 m Hoch. Ich schaute ihn mir einige Sekunden an und dachte , vielleicht steige ich dieser Nase doch noch mal Hoch! Den Ilsestein hatte ich ja schon auf dieser Art bezwungen und der war 4 mal so Hoch !............... Fortsetzung folgt...........