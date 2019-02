Der Harz "rief" und ich folgte: 93. Brockentour bei tollem Wetter

Bei herrlichem Wetter, absolvierte ich , eine leichte, Brockentour.

Himmelblauer Himmel, kaum ein Windhauch, Temperaturen um 13 Grad und Trocken mit sehr viel Sonne…; .Da schlug mein Herz wieder heftig für eine Brockentour. Meine Anreise begann um 10 Uhr.Also fuhr ich erneut in den Harz, Zielort war der Bahnhof von Schierke, etwas 60 Höhenmeter Höher gelegen als der Ort selbst. Überrascht hat mich, das unzählige Fahrzeug dort geparkt waren. Heute ist Mittwoch, daher hatte ich das so nicht erwartet. Ich musste den Bahnhofs- Parkbereich ganz durchfahren, um noch einen Standplatz zu finden.Am Anfang sah ich kaum noch Schnee, später , ab ca. 750 Höhenmeter wurde es wieder mehr , doch der war verharscht und mit Schwarzem Ruß überzogen sowie mit Fichtennadeln. Letzteres hatte den Vorteil, dass man guten Tritt fassen konnte. Als ich schließlich, am Bahn -Parallelweg bis zum Ratsplatz Eckerloch-Stieg gekommen war , traf ich auf noch rel. viel Schnee. Ab dort konnte man noch 40- 50 cm drin versinken, wenn man sich neben der „ Spur“ bewegen wollte. Mir passierte es in der Mitte des Aufstieg durch das Eckerloch, das ich freundlich Auswich und dabei, mit dem linken Bein, bis in den Schritt , Schupp, im Schnee versank, Ich steckte fest. Die, die ich vorbeilassen wollte, mussten mich herausziehen. Ich denke, dort war bestimmt um die 1 m Schnee noch! Später als ich das Plateau erreichte, war die Hölle los, 3 Schulklassen gröhlten dort herum , bewarfen sich mit Schneebällen, ich machte kurz mein Dokumentations- Foto und verzog mich in den Touristik Gastraum.Nach ca. 25 min Aufenthalt begann ich den Rückweg, locker und erreichte schließlich, unverletzt den Parkplatz am Bahnhof, es war 16:13 Uhr !Es war eine rel. leichte und interessante Tour ( Nr. 93)