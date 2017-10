Der Bayrische Wald von unterwegs Teil 4.

Wie immer pünktlich um 09:00 Uhr starteten wir unter bewährter Reiseleitung unsere 3. Erkundungstour, wie immer gut versorgt mit Informationen und Glossen.Die erste Station war Waldkirchen, ein kleines Städtchen im ländlichen Stil, das aber nicht so viel Sehenswertes zu bieten hatte.Der nächste Anlaufpunkt waren die Steinwelten, eine Informationsstelle in einem Steinbruch, wo wir reichhaltiges Wissen über den Granit, seine Entstehung, sein Gelangen an die Oberfläche, den Abbau und die früher sehr mühsame Beartung bekamen. In der Informationshalle und Gegenüber kann man sich ansehen, was alles aus Granit hergestellt wird.Den Hasslinger Hof muss man nicht mögen. Es ist aber Ansichtssache.Wer Interesse zeigt, sollte sich einfach mal nach Reisemöhglichkeiten dieser Art erkundigen. Ein letzter Bericht kommt morgen auch mit ein paar Infos ohne Werbung und ich für mich habe das Gefühl, dass ich in 2018 so etwas wiederholen könnte.7Eine Herde lustiger Grauköpfe und nicht ein Stinkstiefel dabei. Also wieder los.