Der 14. Januar war , fast Arktis, im Brockengebiet

Nach gut 8, 9 Minuten war ich bereit, zog meine Windjacke drüber, packte beide Wanderstäbe , grüßte und machte mich auf , `gen Brockenplateau ! Als ich auf der Straße war pfiff mir stärkerer Wind um die Nase; Kalt dachte ich und begann zügig meinen Weg.Nach 11 Min. erreichte ich bereits den Einstieg in den Eckerloch - Stieg. Der Weg hinein war von einem "neuen" Bachbett gezeichnet. Wasser rauschte auch dort herunter und ich bekam auf den ersten 50, 60 m Nasse Schuhe und dann begann die Schneedecke, hier , gut 10- 12 cm oben angefroren, es war hier wohl doch schon 2 Grad Minus. Je Höher ich kam um so unangenehmer wurde der Wind, bei 660 m Höhe pfiff er Böig , die Schneedecke wurde Dicker udn der Weg schmaler( ca. 40 cm Breite) war vorhanden, trat ich aus versehen mal 20 cm weiter nach rechts war ich gleich 40 m im Schnee. Mit meinen Beiden Wanderstäben balancierte ich die Schritte auf, den die Unterlage war nicht nur Glatt , sondern auch ziemlich uneben, bald jeder 5, 6 Schritt rutsche seitlich weg und das Fußgelenk wurde dabei strapaziert. Doch ich kam gut voran. Nach gut 10 m Höhengewinn spürte ich jetzt den Frost, wohl um 3- 4 Grad Minus, Die Schneeauflage war an der Oberfläche ca. 1 cm angefroren udn wen man da hinein trat ging es nicht nur 40 cm Tiefer , sondern man blieb einen Augenblick stecken, so wurde dieser Marsch schon hier immer anstrengender. Immer wieder querten kleine aber auch breitere , jedoch flache Bäche, meine Weg am Rande hatte sich Eis gebildet und man musste beim Überqueren schon gut aufpassen, teilweise einen kleine Hupfer machen um "Trocken" rüber zu kommen.Im Bereich ca. 750 m Höhe wurde es noch unangenehmer. Befand man sich auf einer Glatten Stelle wurde man zur Seite geweht. Auch hier stabilisierten meine Stöcke , meinen Körper. Ich wusste, wenn ich offene Stellen erreiche, war jeweils der böige Wind da , zum Teil trieb er Schneewolken vor sich her und die kamen Waagerecht bei ca. 4 Gard Minus , von der Seite. Unangenehm an den Ohren. Nach der Überquerung der Brockenbahn -Schienen, am Eckerloch, waren es nur noch 40 Höhemeter bis zum Rastplatz. Ein Zug hatte ich bis dahin nicht gehört oder gar gesehen. Das war ungewöhnlich fuhren doch sonst alle 35 - 45 Min ein Zug.Ich erreichte den Rastplatz, bis hierher hatte ich keine einzigen Menschen oder ein Tier gesehen, kein Laut(abgesehen von dem böigen Wind) war akustisch vorhanden. " Alone !"Ich nahm Flüssigkeit zu mir. Meine wärmenden Jacke, die ich unter der Windjacke getragen hatte, schien mir zu Warm, ich zog sich aus. Es war gleich deutlich Kälter , was sich aber nach ca. 5 Min Wanderung veränderte, di e leichte Feuchtigkeit die sich unter der Windjacke gebildet hatte wurde trocken und es war auch ohne wärmende Jacke angenehm.Jetzt wurde der Stieg deutlich steiler , rutschiger und der böige Wind tat sein übriges ,um mich aus dem Gleichgewicht zu bringen, alles wurde nun noch anstrengender. Bei ca.. 900 m Höhe nahm der böige Wind noch einmal zu , zeitweise blieb ich einfach hinter einem Stamm 10 Sec stehen und lies diese Böe mit ca. 80/90 KM/H vorbeirauschen, erst dann überquerte ich den offenen Teil. Ich durchstieg nun den schwierigeren Teil des Eckerloch- Stiegs. Es war bei Eis und Schnee und dem Eiskalten böigen Wind extrem anstrengend. Da Schluss Stück des Stieg war , wirklich sehr unangenehm, soviel Ausrutschen und seitlich im Tiefschnee einbrechen hatte ich lange nicht erlebt, es war super anstrengend, das immer wieder wegrutschen und ausbalancieren fordere all meine Kräfte. Doch irgendwann hatte ich dann die Brockenstraße erreicht. Nach 6 Min kam ich zur Bahnlinie, b is dahin ( 1:45 Std. unterwegs) hatte ich keinen Zug gehört oder gar gesehen, angesichts dieser Zustände( Sieh Foto) konnte ich mir auch Denken warum hier kein Zug fuhr und , warum in dem Zusammenhang so gut wie keine Menschen unterwegs waren.Doch das Schlimmste stand mir noch bevor. In der Benzinkurve( 1035 m üb NN) war es noch geschützt vom Nordwest Wind udn dadurch war es auch nicht so Kalt( geschätzte 6 Grad Minus, doch es fing hier dann immer stärker und "Griesiger" zu Schneien. Zum Glück kam das Ganz nach der Kurve dann von Rückwärts, damit erträglich, doch meine Finger fingen an anzufrieren an den Wanderstäben. Auf Grund er enormen Glätte dieser Straße, die hier aus Eis bestand, war das Vorankommen ebenfalls ziemlich schwierig.Auf Höhe 1.100 m üb. NN kamen mir 2 Personen entgegen , sie hielten an und berichteten, das ober keinerlei Gaststätten auf hatte, " alles zu !" Mittlerweile hatte das Schneegestöber so zugelegt, das man nur 50 m Schauen konnte und der Schnee kam waagerecht , mitten ins Gesicht, extrem unangenehm und der Wind brachte die Temperaturen auf gut 12-14 Grad , also Eisig wie am Nordpol. Nach weiteren 100 m war ich nun im direkten Angriff des Sturm, er kam nun von vorn und blies mich ab und zu wieder den Berg ein Stückchen runter, da der Untergrund völlig vereist war. Auch führte diese starke , jetzt ca. 100 KM/H , Wind, dazu das in wenigen Sekunden meine Fingerspitzen fast am Einfrieren warnen und meine Nase fiel fast, ab ……….. Wahnsinn hatte ich so noch nicht erlebt...…… ich brach hier die 91. Eroberung des Brockenplateaus 300 m vorher ab. Ich war Heute nur auf 1.120 m gekommen. Zudem war mein Körper jetzt, in wenigen Minuten erheblich abgekühlt.Ohne Aufwärmen, jetzt doch noch hoch kämpfen? Nee, dachte ich , Heute zu gefährlich und trat, unvermittelt, den Rückweg an!